ЛРТ в Алматы: акимат еще не определился с финансовой моделью

Власти Алматы все еще не определились с моделью финансирования проекта ЛРТ в городе. Как отметил на брифинге в службе центральных коммуникаций в понедельник аким города Бакытжан Сагинтаев, важно решить, в какой валюте будет привлекаться кредит и по какой ставке, чтобы это было выгодно для бюджета.

«Работа по подготовке самого полотна для ЛРТ не завершена, вынос сетей, все это там продолжается. Готовность будет. Но сейчас мы работаем над тем, каким образом будет осуществляться финансирование. Здесь с нами работают представитель международных финансовых организаций, мы сейчас ищем точки соприкосновения, чтобы это было выгодно для городского бюджета. Потому что в любом случае, если кредит будет привлекаться, и если это кредит еще в валюте будет привлекаться, естественно, это ляжет нагрузкой на бюджет. Насколько мы это можем поднять. И исходя из этого, в какой валюте будет привлекаться кредит, и по какой ставке. Это не простые вопросы. Поэтому мы, прежде чем что-либо делать, мы хотим финансовую модель полностью закрыть», - сказал Сагинтаев, отвечая на вопросы журналистов.

Аким не назвал даже примерные сроки, когда начнется реализация проекта, подчеркнув еще раз, что «чтобы принять окончательное решение, мы должны утвердить финмодель».

«И если финмодель будет утверждена, и мы просчитаем, увидим, каким образом мы будем в дальнейшем обслуживать данный кредит, безусловно, мы начнем эту работу. Но еще раз повторюсь, что мы работу по подготовке верхнего полотна для того, чтобы запустить ЛРТ, не прекращали. Кто в Алматы проживает, по Толе би видите: каждый год работа идет по выносу сетей, именно по центру, которые были. В этом году полностью мы профинансировали эту работу, до конца доводим, следующий год будет продолжение. Самый главный вопрос – во сколько это нам обойдется», - отметил Сагинтаев.

По его словам, поступают разные предложения и от бизнесменов, которые готовы взяться за реализацию проекта. То есть этот проект «с повестки дня не снят», заверил глава города.

«Как только мы поймем, как будет обеспечиваться финансирование, если это будет выгодно для бюджета, осилит ли местный бюджет эту нагрузку, тогда, безусловно, конечно, можно начать. Я вот прям сейчас вам не могу сказать, что завтра или на следующий год мы начинаем. Потому что это переговорный процесс с финансирующими организациями. Потому что сегодня то, что предлагается, они предлагают кредитование в валюте, а курс сегодня плавает, и когда мы придем к моменту, когда должны будем возвращать, курс будет совсем другой уже. И мы больше настаиваем, чтобы кредит был выдан в тенге. Это уже другой разговор будет», - сказал Сагинтаев.

Что касается проекта БРТ, то аким заверил: линия будет продолжена.

«Есть уже определенная линия, продолжение той линии, которая сегодня идет по улице Тимирязева, там по Желтоксан, потом по Толе би и выход на Восточную объездную дорогу. Мы на суд общественности эту программу выставили, идет обсуждение. Безусловно, сегодня там есть различные мнения, даже по тому, что было сделано. Но есть плюсы и минусы, но тем не менее сегодня, прежде, чем начать эту работу, мы проведем слушания с общественностью и с учетом мнения, в принципе, основные параметры по продолжению второй линии БРТ у нас готово», - подчеркнул Сагинтаев.

Напомним, что в мае аким Алматы говорил то же самое: проектные работы по строительству линии БРТ продолжаются, а вопрос финансирования ЛРТ еще не решен, потому что ни городской бюджет, ни правительство не смогут обеспечить проект нужной суммой.

