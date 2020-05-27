Проектные работы по БРТ в Алматы продолжаются - Сагинтаев

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что проектные работы по строительству линии БРТ продолжаются. При этом вопрос финансирования ЛРТ еще не решен, потому что ни городской бюджет, ни правительство не смогут обеспечить проект нужной суммой.

«Проектные работы по БРТ продолжаются. Линия, которая была начата изначально по проекту, должна дойти до Восточки, пойти вниз по Желтоксан, потом повернуть направо по Толе би и выйти на Восточку (Восточная объездная дорога – V), а от Восточки выше «Халык Арены«, там депо и конечная остановка, и разворот назад. Сейчас вопрос ставится, чтобы если это будет одобрено и дальше продолжено строительство, линию БРТ довести до СЭЗ ПИТ «Алатау» – это в сторону аэропорта направо поворот, там СЭЗ», - рассказал Сагинтаев.

Он также отметил, что в городе продолжают увеличивать количество выделенных полос для общественного транспорта.

Вместе с тем вопрос финансирования проекта ЛРТ в акимате еще не решили, так как он стоит «немалых денег».

«Мне задавали вопрос: вот метро, может, не надо? Метро у нас финансируется из республики (из республиканского бюджета – V). Я ставил вопрос перед правительством, что на городской бюджет сложно потянуть такой проект, может это профинансировать через правительство? Правительство сказало: два дорогих проекта правительство тоже не потянет. Метро мы должны добивать. Поэтому сейчас различные варианты по ЛРТ смотрятся, и вопрос именно в финансовой составляющей – насколько финансирование данного проекта подъемно для городского бюджета. Вопрос не только в составляющей строительно-монтажных работ, вопрос еще и за управление, за интерес и так далее – там надо платить на порядок больше, нежели на строительные работы», - пояснил аким.