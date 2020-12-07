Такой алгоритм приняли летом
В Алматы будут ужесточать карантин при суточном приросте более 100 случаев коронавируса
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Тамара Вааль, Vласть

Карантинные меры в Алматы начнут ужесточать в случае, если ежесуточный рост больных коронавирусом будет более 100 человек, сообщил в понедельник в ходе брифинга аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Сегодня мы находимся в «зеленой» зоне. Это значит, что в принципе основные требования санитарных врачей соблюдаются. Но если мы будем нарушать все требования и ходить везде без масок, не соблюдая социальную дистанцию, если будет ежедневно рост более 100-150 человек в больницах, естественно, мы потихоньку будем ужесточать меры. Если совсем плохо будет, то это может привести к более жестким мерам, чем есть сейчас в городе», - заявил Сагинтаев.

Аким уточнил, что такой алгоритм ужесточения карантинных мер приняли в городе еще летом.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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