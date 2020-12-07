Погода способствовала формированию густого едкого смога над столицей – «Казгидромет»

По данным «Казгидромет», станции экологического мониторинга зафиксировали превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) всех загрязняющих веществ с 19:00 часов 6 декабря: по взвешенным частицам РМ-2,5: 246 случаев превышения до 5,2 ПДК; по взвешенным частицам РМ-10: 161 случай превышения до 2,2 ПДК; по оксиду углерода: 55 случаев превышения до1,8 ПДК; по сероводороду: 55 случаев превышения до 2,5 ПДК; по диоксиду серы: 3 случая превышения до 1,1 ПДК; по оксиду азота: 1 случай превышения на уровне 1,2 ПДК. Загрязнение атмосферного воздуха отмечалось по всем постам наблюдения, максимальное загрязнение зафиксировано в районах Коктал-1, пр. Туран и ул. Туркестан.

«По синоптическим условиям 7 декабря на погоду столицы оказывает влияние антициклон. Погода наблюдается преимущественно без осадков, отмечался умеренный мороз до 24-28ºС, наблюдается туман. Подобные погодные условия характерны для области повышенного давления – малооблачная, безветренная погода и выхолаживание воздуха. В верхних слоях атмосферы перемешивание воздушных масс тоже отсутствует, что и приводит к образованию туманов. Такие метеорологические условия (мороз – 25 градусов и безветренная погода) способствовали скоплению загрязняющих веществ от отопления частного сектора города, вследствие чего образовался густой едкий смог», - объяснили в РГП «Казгидромет».

