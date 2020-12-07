В «Трансформе» покажут спектакль о том, как выжить в карантине

18 и 19 декабря в пространстве «Трансформа» покажут спектакль FREE HUGS: о том, как выжить в карантинных условиях и не сойти с ума. Пьесу написала драматург Ольга Малышева, спектакль поставил Сергей Тейфель, а главную роль сыграет актриса театра ARTиШОК Софья Гордеева.

Ольга Малышева создала FREE HUGS в начале апреля этого года в первые дни после введения жесткого карантина в Казахстане. Героиня пьесы оказывается в 14-дневной домашней изоляции после возвращения из-за границы, ее мир сокращается до квадратуры обычной квартиры, общение становится только виртуальным, а страхи и тревоги завладевают всей жизнью.

Ольга Малышева признается, что еще год назад думала о том, до какой степени откровенности она может зайти в пьесе, и решила попробовать рассказать историю героини, похожей на нее: «Я придумывала эту героиню долго, пыталась понять, в какую экстремальную ситуацию ее можно поместить, чтобы она могла проявиться максимально честно. Но такая ситуация нашла меня сама – случился ковид, и написалась эта пьеса».

Пьеса вошла в шорт-лист фестиваля Corona Drama, который проходил в Санкт-Петербурге в мае этого года, специально для фестиваля артисты петербургского театра «Цехъ» сняли по пьесе фильм.

Из-за карантинных ограничений на каждый показ доступно только по 50 мест.