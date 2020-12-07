Токаев подписал поправки по вопросам поддержки использования ВИЭ

Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики», сообщается на сайте Акорды.

Как сообщалось, документ исключает дисбаланс потребления электроэнергии путем создания привлекательных условий для строительства генерирующих мощностей с маневренным режимом генерации. При этом будет применяться аукционный механизм отбора проектов, тем самым снизится зависимость электроэнергетической системы Казахстана от внешних источников.

Кроме того, вводится понятие «надбавка на поддержку использования ВИЭ», которая будет учитываться сверх предельного тарифа, а для создания благоприятных условий для развития возобновляемой энергетики увеличен срока действия контракта на покупку электроэнергии от ВИЭ с 15 лет до 20 лет. Это позволит инвестору предложить более низкие тарифы в аукционных торгах, относительно тарифов в рамках 15-летнего контракта, что позволит снизить будущие затраты потребителей.