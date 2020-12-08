Им стал бывший директор Центральной городской клинической больницы
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Назначен глава управления общественного здоровья Алматы
фото пресс-службы акимата Алматы

Распоряжением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя управления общественного здоровья назначен Нариман Табынбаев, сообщает пресс-служба городского акимата.

Нариману Табынбаеву 59 лет. Он выпускник Алма-Атинского государственного мединститута, Казахской инженерно-технической академии. Профессор, доктор медицинских наук. Трудовую деятельность начал в 1985 году детским хирургом Центральной районной больницы Кызылординской области. В разные годы работал заведующим отделения эндоскопии, заместителем главного врача областной больницы по диагностическому центру областной больницы в Кызылорде, был заместителем главного врача по лечебной работе Центральной районной больницы Алматинской области, научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим отделения, главным врачом, директором в Научном центре урологии, директором Областного медицинского центра в Кызылорде, заместителем председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг» в столице, а также директором Национального научного центра онкологии и трансплантологии. До нового назначения Табынбаев занимал пост директора алматинской Центральной городской клинической больницы.

Напомним, что в октябре Камалжан Надыров покинул пост руководителя управления общественного здоровья города, который занимал с июня текущего года. Исполняющей обязанности главы ведомства была Жанар Мадеева.

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