Локдаун выходного дня в Северо-Казахстанской области планируют снять в середине декабря

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил, что несмотря на загруженность коечного фонда на 36%, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе стабилизируется. Поэтому к середине декабря ожидается отмена локдауна в выходные и праздничные дни.

«Ежедневно снижется количество случаев заражения и госпитализации. Выздоровело порядка 94% от всех заболевших. Нет и существенной нагрузки на систему здравоохранения. Занятость коечного фонда в стационарах не превышает 36%», - сказал во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций Аксакалов.

По его словам, в регионе не увеличивается число тяжелых больных и пациентов, нуждающихся в аппаратах ИВЛ. Кроме того, не прекращается плановая госпитализация граждан.

«Поэтому, исходя из текущей эпидситуации, в середине декабря мы планируем снять локдаун в выходные и праздничные дни, а также существенно ослабить ограничительные меры в областном центре», - сообщил он.

При этом, учитывая уроки первой волны, акимат постарался «максимально подготовиться к возможному ухудшению ситуации». По заверениям Аксакалова, в регионе открылась новая инфекционная больница, закуплены аппараты ИВЛ и необходимая медицинская техника. Оснащенность машинами скорой помощью увеличена с 76 до 100%. Лечебные и аптечные сети обеспечены достаточным объемом препаратов.

«Ажиотажа среди населения нет», - подчеркнул аким области.

Он пояснил, что в последнее время количество выявляемых больных «с каждым днем уменьшается».

«Скажу, в какой пропорции. Если месяц тому назад количество активно болеющих составляло 60 и более процентов, то сейчас…. То есть было меньше бессимптомных, таких, у которых не было активных проявлений заболевания. То сейчас наоборот. То есть это говорит о том, что мы более эффективно проводим эпидрасследования. То есть тем самым мы нарушаем цепочку распространения вируса. Это говорят все специалисты, вирусологи, эпидемиологи. Таким образом мы видим, что тенденция хорошая, массовых заражений в коллективах мы не видим. Требования безопасности соблюдаются», - отметил глава региона.

Аксакалов напомнил, что область уже практически два месяца находится в режиме локдауна: в выходные дни « все стоит, кроме продовольственных магазинов и аптек», остановлен весь общественный транспорт, внутриобластное сообщение, железнодорожное сообщение сокращено, а в регионе не пускают без справок об отрицательном ПЦР-тесте, стоят блокпосты.

«Все это, конечно, дает результаты. Если вы смотрели статистику, то недели три назад у нас было заболевание до 180, до 120 заходило, сейчас значительно меньше. Мы видим, что тенденция снижается. Поэтому я оговорился, я сказал специально, что если такая тенденция сохранится, то в принципе, к середине декабря мы готовы снять уже ограничения», - объяснил он.

Отметим, что Северо-Казахстанская область в данное время находится в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса.