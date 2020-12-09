В акиматах появятся штатные инструкторы по спорту

С 1 мая 2021 года министерство культуры и спорта будет размещать государственный творческий, спортивный заказ в творческих кружках и секциях. А в каждом акимате появится штатный инструктор по спорту. Такие нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта», который в среду в ходе пленарного заседания одобрил мажилис.

«Компетенция местных исполнительных органов дополнена следующими функциями: увеличение количества врачебно-физкультурных диспансеров; обеспечение инструкторами физической культуре и спорту для работы с населением; физкультурно-оздоровительная деятельность среди сельского населения; расширение сети детско-юношеских клубов физической подготовки», - рассказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Законопроектом планируется ввести компонент национальных видов спорта на занятиях по физическому воспитанию на всех уровнях образования. В результате Минкультуры и спорта ожидают увеличение охвата населения занимающихся физкультурой и спортом среди всех возрастных категорий до 45%.

Кроме того, вводятся нормы по урегулированию государственного творческого, спортивного заказа на основе подушевого нормативного финансирования творческих кружков и спортивных секций. Этим будет заниматься уполномоченный орган. Однако эта норма носит отлагательный характер и будет введена с 1 мая 2021 года.

«Почему отлагательная норма? Это был один из ключевых вопросов. Эту норму министерство предлагало растянуть на годы. Самый маленький период был один год, с чем категорически не согласились депутаты и гражданское общество. В условиях карантина и пандемии все министерства за месяц разработали необходимые документы, в том числе и методику подушевого расчета. Здесь же на целый год, а то и два хотели растянуть разработку этой методики», - возмутился спикер мажилиса Нурлан Нигматулин тем, что министерство не может оперативно сделать расчет подушевого финансирования для размещения государственного творческого и спортивного заказа.

В целом, по информации Раимкуловой, на сегодняшний день в Казахстане насчитывается 107 детско-юношеских клубов, а также 579 детских спортивных клубов. Для увеличения их количества и привлечения детей к занятию массовым спортом в республиканском бюджете предусмотрено 10,9 млрд тенге. К 2025 году количество детско-юношеских спортивных клубов планируется довести до 350.