Vласть проведет онлайн-встречу с казахстанским экономистом Жаныбеком Айгазиным
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Экономические итоги и прогнозы. Беседа с экономистом
Фото Светланы Ромашкиной

Vласть продолжает онлайн-встречи по деловым и общественным темам. В понедельник, 14 декабря, в прямом эфире в Facebook обозреватель Vласти Дмитрий Мазоренко обсудит с казахстанским экономистом Жаныбеком Айгазиным экономические итоги уходящего года и прогнозы на следующий.

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, продолжает влиять на весь мир. Государства пытаются бороться с его последствиями, предпринимая различные меры по удержанию своих экономик, бизнес в свою очередь ищет пути выживания в условиях постоянных изменений. Сократилось мировое ВВП, в большинстве стран наблюдаются предпосылки к массовой безработице и росту бедности. В ответ правительства наращивают дефицит бюджета, но социальная сфера требует больших вливаний.

Одновременно наблюдается значительное снижение показателей международной торговли, а на восстановление отраслей, которые больше всего пострадали от карантинных мер, уйдут годы. Все, что происходило в этом году с точки зрения экономики и к чему пришел мир в итоге, что будет дальше и каковы перспективы с возникшими изменениями – предмет продолжающихся общественных дискуссий.

14 декабря в 11:00 обозреватель Vласти Дмитрий Мазоренко поговорит с экономистом и директором Центра исследования прикладной экономики (AERC) Жаныбеком Айгазиным о текущей ситуации в мировой и казахстанской экономике, подведет итоги уходящего года, а также попытается спрогнозировать, что будет происходить в следующем году, каких антикризисных сценариев будут придерживаться ведущие экономики мира, и как изменится глобальный экономический курс в условиях возрастающего влияния Китая и продолжающегося политического кризиса в США.

Зрители смогут задавать свои вопросы спикерам в комментариях. Позднее запись встречи будет доступна на сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.

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