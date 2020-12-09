Новые требования к микрофинансовым организациям и коллекторским агентствам закрепил мажилис в первом чтении

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан». Документом ужесточаются требования к их деятельности и меняется структура договора займа.

«Нормативным правовым актом уполномоченного органа с учетом требований, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан, утверждается порядок заключения договора о предоставлении микрокредита, в том числе требования к содержанию, оформлению договора и первой страницы, содержащей информацию о полной стоимости микрокредита, обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, а также форма графика погашения микрокредита», - рассказал депутат Альбер Рау.

По его информации, данное нововведение обусловлено тем, что в стране сохраняется проблема безответственного кредитования. По данным первого кредитного бюро на 1 ноября 2020 года, микрокредиты в микрофинансовых организациях имеют 170 тыс. предпринимателей и 810 тыс. физических лиц. Общая сумма превышает 735 млрд тенге. По розничным кредитам 38% заемщиков находятся на просрочке, это почти 310 тыс. человек.

Кроме того, законопроектом предусматривается повышение ответственности коллекторских агентств.

«Предлагается установить требования к минимальному размеру сформированного уставного капитала – не менее 10 млн тенге», - пояснил депутат.

Это обусловлено тем, что на коллекторские агентства поступает много жалоб, и размер их уставного капитала «должен быть достаточным, чтобы компания могла вести ответственный бизнес».

«Сегодня легковая машина минимум стоит 4 млн тенге. Две машины – 8 млн, плюс компьютер – вот вам (10 млн тенге – V). Если завтра гражданин в силу неправомерных действий от коллекторского агентства все-таки отсудит (свои деньги – V), условно говоря, чем будет отвечать (агентство – V)? Мы считаем, эта норма все-таки повысит их ответственность за свои действия», - считает Рау.