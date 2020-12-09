Сейчас ситуация развивается по оптимистичному сценарию
Минздрав прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом в январе – феврале
фото Руслана Телегина

Тамара Вааль, Vласть

Вице-министр здравоохранения Казахстана Ерлан Киясов озвучил новый прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Теперь Минздрав считает, что он придется на конец января – февраль.

По его словам, сейчас «эпидситуация считается стабильной». Ранее Минздрав прогнозировал, что по самому пессимистичному сценарию пик заболеваемости придется на декабрь – январь. Но «как показывает текущая ситуация, события разворачиваются по так называемому оптимистичному прогнозу».

«В соответствии с этим мы еженедельно рассматриваем наши прогнозные данные. Я скажу, что сейчас при развитии этой ситуации либо ухудшении по так называемым пессимистичным прогнозам можно прогнозировать, что данный пик заболеваемости будет приходиться на конец января – в феврале месяце», - сообщил Киясов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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