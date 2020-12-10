Уголовную и административную ответственность за вырубку деревьев ужесточат в Казахстане

В Казахстане изменят типовые правила по содержанию и защите зеленых насаждений, увеличат административную и уголовную ответственность за незаконную вырубку деревьев. Такие поправки в законодательство и нормативные акты прорабатываются министерством экологии, геологии и природных ресурсов.

«Министерством индустрии и инфраструктурного развития вносятся дополнения в Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений, в соответствии с которыми будет предусмотрена компенсационная посадка деревьев в тридцатикратном размере при незаконной вырубке, уничтожении, повреждении деревьев, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, а также десятикратная посадка за гибель зеленых насаждений на прилегающей территории физических и юридических и лиц», - сообщил в четверг в ходе заседания правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, отметив, что ранее данных норм в указанных правилах не было.

Кроме того, ведомством проведена работа по внесению изменений в базовые ставки для исчисления размера вреда, причиненного нарушением лесного законодательства. Для этого, в уже принятые проект постановления правительства внесены изменения, согласно которым предусматривается увеличение размеров возмещения ущерба с 6 до 1000 МРП за каждое незаконно срубленное дерево, занесенное в Красную книгу. Наряду с этим, базовые ставки дополнены новым отдельным приложением по определению размеров возмещения ущерба при незаконных порубках деревьев и кустарников, произрастающих в черте городов и населенных пунктов в зависимости от породы и возраста.

«В Административный кодекс будут внесены изменения в части исключения дискреционных норм и увеличения санкций к правонарушителям (увеличение штрафов до максимально допустимого размера - V). К примеру, предлагается увеличить штрафы, в зависимости от повторности нарушений: на физическое лицо - с 10 до 150 МРП; на субъекты малого предпринимательства - с 30 до 450 МРП; на субъекты среднего предпринимательства - с 40 до 600 МРП и на субъекты крупного предпринимательства - с 100 до 1500 МРП. Кроме того, будут предусмотрены изменения в Уголовный кодекс по ужесточению санкций за незаконную порубку деревьев», - подчеркнул министр.

Вместе с тем министерством разработан законопроект о растительном мире, в рамках которого предполагается законодательно упорядочить все вопросы по охране, воспроизводству и использованию ресурсов растительного мира. Также документом будут урегулированы вопросы сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения, эндемичных и реликтовых видов растений, вопросы наложения запрета на искусственное введение чужеродных видов в естественные экосистемы.