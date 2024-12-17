Концепцию сохранения биоразнообразия внесут в правительство в августе 2025 года

Концепция сохранения биоразнообразия, которая должна стать ключевым документом по сохранению редких видов животных, должна быть внесена в правительство в августе 2025 года. Такое поручение дал во вторник премьер-министр Олжас Бектенов. Он также заявил, что, несмотря на профильный закон, в девяти регионах Казахстана до сих пор не созданы организации по охране животного мира.

«Разрабатываемая министерством экологии концепция сохранения биоразнообразия должна стать ключевым документом в работе по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Поэтому поручаю министерству совместно со всеми заинтересованными госорганами и научным сообществом детально проработать все предусмотренные в ней мероприятия и в августе 2025 года внести документ в правительство», - поручил Бектенов.

Кроме того, он обратил внимание, что по закону «Об охране животного мира» местные исполнительные органы должны создать специализированные организации в резервном фонде охотничьих угодий. Однако в девяти регионах эта работа еще не выполнена, незащищенными остаются порядка 15 млн га резервного фонда.

«Поручаю акиматам до 31 января 2025 года создать данные организации или наделить соответствующим дополнительным функционалом действующие учреждения», - поручил премьер.

Также Бектенов считает, что отдельного внимания заслуживает вопрос защиты от исчезновения сокола-балобана. В связи с чем поручил министерству экологии совместно с министерствами науки и финансов определить его актуальную численность и оценить эффективность его реинтродукции.

В целом, резюмировал премьер, в Казахстане нужно активизировать природоохранную деятельность.

По данным министра экологии Ерлана Нысанбаева, сегодня в перечне редких и находящихся под угрозой исчезновения 227 видов животных, из которых 131 вид позвоночных и 96 беспозвоночных. Говоря о популяции сокола-балобана, он признал отсутствие обширных исследований по определению актуальной численности.

«Министерством были разработаны две научно-технические программы на 2025-2027 годы в части исследования актуальной численности балобана и оценки эффективности его выпуска в окружающую среду – общая сумма 645 млн тенге на три года. В настоящее время мы ожидаем рассмотрение этих тем на заседании высшей научно-технической комиссии», - уточнил Нысанбаев.

Вместе с тем, по его мнению, для эффективного восстановления популяции сокола необходимо создание центра воспроизводства по аналогии с дрофой-красоткой. Этот вопрос министерство прорабатывает с международными партнерами.