Бектенов поручил привлекать общественность к воспитанию у детей экологической культуры и традиционных ценностей

Премьер-министр Олжас Бектенов, подводя итоги заседания правительства в среду, подчеркнул, что инициатива «Таза Қазақстан» для формирования экологической культуры и бережного отношения к природе и родной земле сегодня стала движением и частью культуры: население все больше вовлекается в решение экологических проблем и сохранение природных богатств нашей страны.

«Такая экологическая культура должна стать неотъемлемой частью современного общества Казахстана. Необходимо понять простую философию: чисто не только там, где постоянно убирают, но и где не мусорят», - считает Бектенов.

Он подчеркнул, что в развитых странах мирах это является нормой, поэтому Казахстан должен изучить этот опыт и привить детям понятие, что «мы часть природы».

Также Бектенов отметил, что нужно акцентировать внимание на развитии духовности.

«Уважительное отношение к окружающим и принятым ценностям, развитие общественной ответственности и трудолюбия должны стать важными направлениями инициативы «Таза Қазақстан». Почитание старших, бережное отношение к объектам культурного наследия и инфраструктуры, развитие традиционных семейных ценностей должны стать неотъемлемой частью новой парадигмы воспитания», - заявил глава правительства.

Он добавил, что нужно создать «устойчивые позитивные повестки», направленные на ответственное поведение, здоровый образ жизни, экологическую культуру, духовное развитие, и более активно проводить информационную поддержку таких событий и на региональном уровне в том числе.

В этой связи он поручил активно вовлекать общественность, ассоциации и объединения к воспитанию у молодого поколения экологической культуры.

«Надо общими усилиями прививать традиционные ценности семьи, правильное поведения в обществе, бережное отношение к культурным ценностям, патриотизм к своей родной земле. Необходимо учесть данные направления в воспитательной программе «Адал азамат», - сказал Бектенов.

Министерствам просвещения, науки и высшего образования он поручил поручаю внести соответствующие корректировки.

Также премьер поручил иинистерству туризма совместно с акиматами областей и городов разработать единый календарь всех массовых спортивных мероприятий в разрезе каждого населенного пункта, сформировать карту основных объектов экотуризма для всеобщего пользования с описанием места, туристических объектов и другой необходимой информацией, а министерству культуры совместно с заинтересованными госорганами – в течение месяца выработать конкретные предложения по воспитанию экологической и духовной культуры населения.