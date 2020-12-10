Парламент установил механизмы принудительного выдворения иностранцев за пределы Казахстана

Казахстан будет в принудительном порядке выдворять иностранных граждан, которые нарушили законы страны. Соответствующие поправки в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции» в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

«В настоящее время в действующем законодательстве имеются нормы, создающие условия для нарушения прав и свобод граждан. По данным министерства внутренних дел, по итогам 10 месяцев 2020 года за нарушение законодательства было вынесено решений о выдворении из страны для 1 801 иностранца, при этом 240 не покинули территорию страны», - отметил сенатор Андрей Лукин.

В этой связи законом конкретизируется такой вид наказания как выдворение и даются правовые основания и механизм применения превентивного ограничения свободы передвижения для принудительного выдворения за пределы страны иностранцев и лиц без гражданства по уголовным делам.

В закон «О правовом положении иностранцев» вносится поправка, предусматривающая совершенствование правового механизма и сроки задержания уклоняющихся от выдворения лиц - с санкции суда на срок до 30 суток для принудительного исполнения судебных актов по уголовным, административным делам и делам особого производства.