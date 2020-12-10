В 2020 году внесены предписания по выдворению 1 801 иностранца
  • 161
Парламент установил механизмы принудительного выдворения иностранцев за пределы Казахстана
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Казахстан будет в принудительном порядке выдворять иностранных граждан, которые нарушили законы страны. Соответствующие поправки в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции» в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

«В настоящее время в действующем законодательстве имеются нормы, создающие условия для нарушения прав и свобод граждан. По данным министерства внутренних дел, по итогам 10 месяцев 2020 года за нарушение законодательства было вынесено решений о выдворении из страны для 1 801 иностранца, при этом 240 не покинули территорию страны», - отметил сенатор Андрей Лукин.

В этой связи законом конкретизируется такой вид наказания как выдворение и даются правовые основания и механизм применения превентивного ограничения свободы передвижения для принудительного выдворения за пределы страны иностранцев и лиц без гражданства по уголовным делам.

В закон «О правовом положении иностранцев» вносится поправка, предусматривающая совершенствование правового механизма и сроки задержания уклоняющихся от выдворения лиц - с санкции суда на срок до 30 суток для принудительного исполнения судебных актов по уголовным, административным делам и делам особого производства.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Кулибаев мог получить более $50 млн. прибыли от контракта на строительство газопровода между Центральной Азией и Китаем, утверждает FT
Новости
Алматы перешел в «зеленую» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
Жителей столицы снова просят установить сертификат безопасности для доступа в интернет
Новости
Потепление прогнозируют синоптики в Казахстане
Новости
В Алматы бессимптомных больных коронавирусом будут госпитализировать
Новости
Алматы вернулся в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса