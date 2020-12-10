В Казахстане вводится запрет на импорт светлых нефтепродуктов. Мера должна сбалансировать потребление внутренней и импортной продукции, а также предотвратить снижение объемов переработки сырья на казахстанских НПЗ, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Министерство энергетики уже приняло приказ «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан» от 8 декабря. Его действие продлится до 1 апреля 2021 года. Ограничение касается дизельного топлива (кодов ТН ВЭД 2710 19 421 0, 2710 19 424 0 и 2710 19 425 0), за исключением зимнего дизельного топлива и арктического дизельного топлива (код ТН ВЭД 2710 19 422 0, 2710 19 423 0). Оно распространяется на ввоз нефтепродуктов в Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом.