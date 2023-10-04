​К удорожанию топлива в Казахстане сейчас может привести только рост цен в России — Саткалиев

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что кроме повешения цен на топливо в России других предпосылок для его удорожания в Казахстане нет. При этом в министерстве не ожидают его дефицита и планируют покрывать потребности казахстанцев за счет внутренних запасов.

«Предпосылок для роста цен за исключением возможного роста цен в России нет», — сообщил Саткалиев во время пресс-конференции в среду.

По его словам, сейчас спрос и предложение в Казахстане сбалансированы. Сформирован необходимый резерв нефтепродуктов: по дизельному топливу порядка 1 месяца, по бензину 92 и 95 – на уровне 25 дней. С учетом запланированных объемов производства этих видов нефтепродуктов в министерстве не ожидают его дефицита.

«Тем не менее мы видим определенные риски, связанные со снижением объема возмещения затрат на нефтепродукты, которые происходят сейчас в России. То есть тут есть риски, связанные с возможным удорожанием импортного топлива, которое будет пропорционально влиять на цены на внутреннем рынке», – добавил Саткалиев.

Глава министерства позже заметил, что потребность Казахстана в бензине АИ-92 полностью покрыта, но есть дефицит по остальным видам топлива. Изменится ли объем импорта из России — министр не уточнил.

«Есть дефицит по дизельному – где-то 800 тыс. тонн, по авиакеросину – 200-300 тыс. тонн, и есть дефицит по 95 бензину – где-то 150-200 тыс. тонн, которые покрываются поставками из России. Мы планируем модернизацию наших нефтеперерабатывающих мощностей, в основном ориентируемся на внутренние источники», – заявил министр в кулуарах форума Kazenergy.