Школы столицы планируют полностью перевести на дистанционное обучение

Из-за того, что столица вошла в «красную» зону по заболеваемости коронавирусной инфекцией, рассматривается вопрос по полному переходу всех школ города на дистанционный формат обучения. Об этом в пятницу в ходе брифинга сообщила главный государственный врач столицы Жанна Пралиева.

«В связи с тем, что ежедневно продолжается регистрация случаев заболевания среди школьников и преподавателей, рассматривается вопрос перехода на дистанционную форму обучения школ, независимо от форм собственности», - сообщила Пралиева.

По ее словам, в столице уже приостановлена работа 20 школ, из-за заболеваемости среди школьников и преподавателей.

Всего с начала учебного года заболели 224 ученика, 179 из которых обучались дистанционного. Выявлено 590 контактных, в числе которых восемь детей и один преподаватель заразились коронавирусной инфекцией.