Торговым центрам столицы разрешили работать круглосуточно

Несмотря на то, что столица вошла в «красную» зону по распространению коронавирусной инфекции, торговые центры площадью более 2 тысяч квадратных метров переводят на круглосуточный режим работы. Об этом в пятницу в ходе очередной сессии маслихата шестого созыва сообщил аким Алтай Кульгинов.

«Если говорить о карантине, мы снова вошли в «красную» зону. Это означает, что далее мы должны строго соблюдать ограничительные меры», - подчеркнул Кульгинов.

Он также сообщил, что в связи с этим будет принят ряд ограничительных мер, однако, в преддверии Нового года принято решение разрешить крупным торговым центрам работать круглосуточно.

«Практика показала, что когда супермаркеты работают до шести или до пяти… (люди хотят - V) успеть там закупиться и (происходит - V) столпотворение. Поэтому с санитарным врачами и с руководством торговых центров мы обсудили. Сейчас приняли решение, чтобы крупные торговые центры, свыше 2 тысяч квадратных метров, имели возможность работать круглосуточно. Чтобы любой наш горожанин, любой человек, который хочет закупиться, мог посетить (торговый центр - V) в любое удобное для него время», - сказал аким.