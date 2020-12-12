Первый вертолет Ми-8АМТ прошел летные испытания – МИИР

Первый вертолет Ми-8АМТ, сборка которых ведется на заводе в Алматы, прошел летные испытания и будет передан министерству по чрезвычайным ситуациям, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

По данным ведомства, накануне прошла встреча Министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова с первым заместителем генерального директора АО «Вертолеты России» Сергеем Фоминым. На встрече обсуждались аспекты реализации совместного казахстанско-российского проекта по сборке вертолетов на заводе №405 в Алматы.

«Первый вертолет в гражданском варианте собран, прошел летные испытания и подготовлен для передачи подразделениям МЧС Казахстана. Всего в течение года планируется передать в эксплуатацию 8 машин казахстанской сборки», - уточнили в МИИР.

Решение о промышленной кооперации и сборке вертолетов в Казахстане было принято в 2015 году в ходе встречи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным во время его государственного визита в нашу страну. 17 января прошлого года в столице Казахстана состоялось подписание контракта между АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод № 405» и АО «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» на организацию в Казахстане крупно-узловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171. Сборка вертолетов и их адаптация под требования заказчика будет выполняться на производственных площадках АО «Авиаремонтный завод № 405». Сегодня основными заказчиками таких вертолетов в республике являются ряд государственных учреждений и коммерческие авиакомпании.

Вертолет Ми-8АМТ/Ми-171 разработан Московским вертолетным заводом им. М. Л. Миля и может быть использован для перевозки пассажиров, транспортировки грузов массой до 4000 кг в кабине и на внешней подвеске, проведения поисково-спасательных работ и пожаротушения. В настоящее время в странах Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Европы, Латинской Америки и СНГ эксплуатируется более 1 тыс. вертолетов данного типа в различных модификациях.