Более $1,3 млрд компенсации выплатил Карачаганак Казахстану – Минэнерго

Казахстан получил компенсацию от Карачаганакского Консорциума, споры за которую продолжались на протяжении нескольких лет, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства энергетики.

«Правительство Республики Казахстан в лице министерства энергетики, министерства финансов и полномочного органа – ТОО «PSA», а также акционеры Карачаганакского проекта в лице компаний Эни, Шелл, Шеврон, Лукойл подписали соглашение о завершении по урегулированию спора», - говорится в сообщении Минэнерго.

В рамках соглашения консорциум выплатил Казахстану $1 млрд 305 млн. Кроме того, стороны согласовали окончательную методику раздела продукции, в результате чего Казахстан до 2037 года дополнительно получит до $600 млн при цене на нефть $40-50 за баррель.

«Стороны одобрили начало реализации инвестиционного проекта расширения Карачаганака-1(А) с целью дальнейшего поддержания полки добычи на Карачаганакском месторождении», - также сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Проект будущего расширения Карачаганака ПРК (1А) предусматривает строительство компрессора обратной закачки газа и сопутствующих установок с объемом инвестиций около $1 млрд, что позволит поддерживать объем добычи на уровне 10-11 млн жидких углеводородов в год. Реализация ПРК (1А) предполагает обеспечение минимальной доли казахстанского содержания в размере 45% в закупе товаров, работ и услуг и 75% при найме персонала. В последующем стороны предусмотрели возможность реализации следующего этапа реализации ПРК 1 (В) с учетом технико-экономических параметров проекта.

Карачаганакский проект реализуется в рамках окончательного соглашения о разделе продукции, заключенного между правительством Республики Казахстан, Альянсом иностранных компаний в лице Шелл (29,25 %), ЭНИ (29,25 %), Шеврон (18 %), Лукойл (13,5 %) и КазМунайГаз (10%). В 2015 году республика выразила свое несогласие с тем, как Консорциум распределяет прибыль и производит расчеты по методике. В результате возникших коммерческих разногласий Казахстан обратился в международный арбитражный суд, как того требуют условия окончательного соглашения о разделе продукции. Пока шел арбитражный процесс, правительство и консорциум вели переговоры по поиску взаимоприемлемого решения и урегулированию разногласий. В прошлом году в Минэнерго сообщали, что Казахстан хочет добиться увеличения размера компенсации от акционеров Карачаганака, так как в связи с новыми обстоятельствами ранее оговоренная сумма в $1,1 млрд страну уже не устраивает.