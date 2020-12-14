Сгоревший вагон в поезде «Мангышлак – Актобе» был почтовым

«14 декабря около 04:00 часов на перегоне разъезда Коркуль Бейнеуского района Мангыстауской области произошло возгорание почтового вагона, находившегося в составе поезда сообщением «Мангышлак – Актобе». В вагоне на момент возгорания находились 5 человек. Двое сотрудников почтовой службы доставлены в реанимацию больницы с. Бейнеу с ожогами различной степени тяжести. Остальные получили травмы легкой степени», - сообщили в пресс-службе АО «Казпочта».

В настоящее время проводится расследование причин произошедшего, проверяется сохранность почтовых отправлений, устанавливается ущерб.

Председатель правления АО «Казпочта» Канат Алпысбаев распорядился оказать немедленное содействие пострадавшим сотрудникам компании, в кратчайшие сроки завершить подсчет ущерба и приступить к выплате компенсации за утраченные в пожаре почтовые отправления.

«Службе безопасности и охраны труда АО «Казпочта» дано поручение проверить соответствие действий бригады почтового вагона внутренним нормативным регламентам компании по безопасности и охране труда», - также сообщили в пресс-службе.

В свою очередь официальный представитель МЧС Талгат Уали сообщил, что получили различные степени ожогов инкассатор, два проводника, один работник «Казпочты» и его 10-летний сын, передает «Казинформ». Состояние пострадавших стабильное.

Всего в составе поезда было 10 вагонов, в которых находились 192 пассажира.

«Предварительная причина возгорания – взрыв газового 5-литрового баллона. Сразу хотим сказать, что это нарушение всех норм пожарной безопасности. Хранить газовые баллоны в пассажирском поезде или в вагоне грузовой перевозки запрещается. Кого-либо штрафовать мы не имеем право, у нас вопросы рекомендательного характера», - заключил Уали.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в багажном вагоне, предварительно, в результате взрыва газового баллона. По данным МЧС, пятеро пострадавших находились в этом вагоне, среди них один ребенок.