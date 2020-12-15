ЦИК утвердил количество открепительных удостоверений для избирателей

В понедельник в ходе заседания Центральная избирательная комиссия определилась со сроками выдачи и количеством открепительных удостоверений, которые будут выдаваться избирателям в случае, если они не смогут голосовать по месту жительства.

«В соответствии с выборным законодательством, избиратель при перемене места своего пребывания в период с 26 декабря текущего года и до 18 часов 9 января 2021 года вправе получить открепительное удостоверение на право голосования. Открепительное удостоверение выдается соответствующей избирательной комиссией на основании заявления и предоставления удостоверения личности», - сообщил член ЦИК Константин Петров.

По его словам, при предъявлении открепительного удостоверения на право голосования участковая избирательная комиссия в день голосования включает избирателя в список избирателей на участке по месту его пребывания. Заявление избирателя на получение открепительного удостоверения прилагается к списку избирателей и является основанием для исключения его из списка избирателей по соответствующему избирательному участку. Утраченные открепительные удостоверения восстановлению не подлежат, их дубликаты не выдаются.

Вместе с тем избиратель может получить разное количество открепительных удостоверений и, соответственно, в день голосования он получит количество избирательных бюллетеней равное количеству открепительных удостоверений, действительных в пределах избирательных округов данной местности.

«При перемене избирателем места своего пребывания в пределах одного района области избиратель сможет принять участие в выборах депутатов мажилиса парламента, областного маслихата и районного маслихата и, соответственно, в месте пребывания получит взамен трех открепительных удостоверений три избирательных бюллетеня. При перемене избирателем места своего пребывания в пределах одной области, но в другом районе, городе, он примет участие в выборах депутатов мажилиса парламента и областного маслихата и, соответственно, в месте пребывания получит взамен двух открепительных удостоверений два избирательных бюллетеня. За пределами области избиратель примет участие в выборах депутатов мажилиса парламента и, соответственно, в месте пребывания получит взамен одного открепительного удостоверения один избирательный бюллетень», - объяснил Петров.

Для того чтобы вести правильный учет, Центральная избирательная комиссия также установила разный цвет для каждого из трех избирательных бюллетеня.