Утверждены участники предвыборных дебатов от политических партий

Центральная избирательная комиссия утвердила участников дебатов от политических партий, которые претендуют на места в мажилисе парламента. Дебаты состоятся 30 декабря на телеканале «Хабар».

«Утвержден следующий состав участников теледебатов, кандидатуры которых определены политическим партиями: от политической партии «ADAL» - член политического совета Эльдар Жумагазиев, от Демократической партии Казахстана «Ак жол» - председатель партии Азат Перуашев, от народно-демократической патриотической партии «Ауыл» - председатель партии Али Бектаев, от Народной партии Казахстана - председатель партии Айкын Конуров, от партии «Нур Отан» - первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек», - перечислила в понедельник в ходе заседания Центральной избирательной комиссии член ЦИК Анастасия Щегорцова.

Она отметила, что дебаты состоятся 30 декабря на базе агентства «Хабар». Также Центризбирком согласовал регламент проведения дебатов, в том числе, очередность выступления, язык проведения и продолжительность.