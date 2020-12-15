Дебаты состоятся на телеканале «Хабар»
Утверждены участники предвыборных дебатов от политических партий
фото Марии Гордеевой

Тамара Вааль, Vласть

Центральная избирательная комиссия утвердила участников дебатов от политических партий, которые претендуют на места в мажилисе парламента. Дебаты состоятся 30 декабря на телеканале «Хабар».

«Утвержден следующий состав участников теледебатов, кандидатуры которых определены политическим партиями: от политической партии «ADAL» - член политического совета Эльдар Жумагазиев, от Демократической партии Казахстана «Ак жол» - председатель партии Азат Перуашев, от народно-демократической патриотической партии «Ауыл» - председатель партии Али Бектаев, от Народной партии Казахстана - председатель партии Айкын Конуров, от партии «Нур Отан» - первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек», - перечислила в понедельник в ходе заседания Центральной избирательной комиссии член ЦИК Анастасия Щегорцова.

Она отметила, что дебаты состоятся 30 декабря на базе агентства «Хабар». Также Центризбирком согласовал регламент проведения дебатов, в том числе, очередность выступления, язык проведения и продолжительность.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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