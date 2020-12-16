В Казахстане за сутки зарегистрирован 181 случай коронавирусной пневмонии

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 181 случай коронавирусной пневмонии, летальных случаев не зафиксировано, а выздоровели 158 человек, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа зарегистрировано 44 155 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, скончались от нее 466 человек, выздоровели – 31 767.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 7 человек, а всего 2 159. По данным на 16 декабря, лечение продолжают получать 25 280 человек (13 358 человек от коронавируса и 11 922 – от коронавирусной пневмонии), из них в стационарах находятся 4 163 пациента, на амбулаторном уровне – 21 117. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии 251 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 38 пациентов, на аппарате ИВЛ – 46 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 187 890.