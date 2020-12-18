Прирост случаев коронавирусной пневмонии снизился из-за закрытых поликлиник

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 24 случая коронавирусной пневмонии, 2 летальных случая, а выздоровели 111 человек, сообщает Минздрав.

В выходные и праздничные дни прирост заболевших пневмонией традиционно снижается, поскольку не работают поликлиники, куда обращаются заболевшие.

Всего с 1 августа зарегистрировано 44 338 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, скончались от нее 468 человек, выздоровели – 32 036.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 7 человек, а всего 2 173. По данным на 18 декабря, лечение продолжают получать 25 349 человек (13 515 человек от коронавируса и 11 834 – от коронавирусной пневмонии), из них в стационарах находятся 4 389 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 960.

В тяжелом состоянии находится 242 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 35 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 40 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 189 551.