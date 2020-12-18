Сразу три региона вернулись в «зеленую» зону по темпам распространения коронавируса

Столица, Алматы и Восточно-Казахстанская область перешли в «зеленую»
зону по темпам распространения коронавируса, сообщил Минздрав в пятницу.
При этом, если Алматы и Восточный Казахстан находились в «желтой» зоне, то столица страны была в «красной» и вернулась в «зеленую», миновав промежуточную «желтую».
В «красной» зоне остается только один регион – Атырауская область. В «желтой» зоне остаются четыре региона – Павлодарская, Северо-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская области.
Все остальные регионы находятся в «зеленой» зоне.
Минздрав с ноября применяет разделение на три типа зон по темпам распространения коронавируса. Перемещение из одной в другую зону зависит от репродуктивного числа R (свидетельствует о том, сколько человек может заразить один заболевший), а также от числа заболевших в регионе на 100 тысяч населения за одну неделю.
Нахождение в «зеленой» зоне свидетельствует, что темпы распространения вируса в регионе низкие и карантинные ограничения могут быть смягчены, переход в «желтую» зону требует сохранения карантина, а нахождение в «красной» зоне – его ужесточения.
Минздрав обновляет данные о темпах распространения коронавируса ежедневно.