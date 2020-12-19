В США одобрили применение вакцины Moderna от коронавируса

Управление по вопросам качества продовольствия и
медикаментов США (FDA) одобрило регистрацию вакцины от коронавируса компании
Moderna по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах, сообщает
ТАСС.
«Сегодня [в пятницу] FDA выдало разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах второй вакцины против [заболевания] COVID-19, вызванного SARS-CoV-2. Разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах позволяет применять вакцину в США при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше», - отмечается в сообщении ведомства.
Ранее аналогичное разрешение получила вакцина компаний BioNTech и Pfizer.
Как заявил глава управления Стивен Хан, «теперь, когда доступны две вакцины против COVID-19, FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с этой пандемией, которая ежедневно приводит к огромному количеству госпитализаций и смертей в Соединенных Штатах».
По информации Дональда Трампа, поставки вакцины Moderna начнутся немедленно.
В четверг профильный комитет FDA рекомендовал его руководству одобрить обращение Moderna за регистрацией вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Эффективность ее вакцины превышает 94%.
14 декабря в США началось применение вакцины BioNTech/Pfizer. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар выразил надежду, что до конца месяца порядка 20 млн американцев получат вакцину, к концу января число проведенных вакцинаций достигнет 50 млн, а в феврале – 100 млн.
Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 17,4 млн человек, 313,2 тыс. умерли.