Ограничительные меры в Восточно-Казахстанской области продлили до 4 января

«Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 00.00 часов 21 декабря 2020 года до 00.00 часов 04 января 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области», - говорится в документе.

Сохраняются границы действия ограничительных мер по периметру территории области, а также по периметру городов Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Курчатов и районов. Продолжат функционировать 6 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах в Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской области (3 поста), Карагандинской области (1 пост), Павлодарской области (2 поста), 7 санитарных постов в Усть-Каменогорске, 4 санитарных поста на автопереходах через государственную границу в пунктах пропуска «Ауыл», «Уба», Бахты», «Майкапчагай» (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы). Остается запрет на въезд/выезд граждан с территории области и Усть-Каменогорска. При этом разрешается беспрепятственное передвижение жителей области из одного района/города в другой, за исключением пребывания в областном центре.

По запретом остаются массовые мероприятия, мирные собрания, выставки, форумы, конференции, корпортативы, семейные массовые мероприятия, массовые новогодние театрализованные представления, услуги аниматоров, шоу-программ, концертов в местах массового скопления людей (на площадях, в скверах, парках, прогулочных и набережных зонах), в том числе в закрытых помещениях (концертные залы, клубы). Также под запретом работа развлекательных учреждений (караоке, бильярдные, ночные и игровые клубы/заведения, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях), а также функционирование регулярных межобластных и международных автобусных, микроавтобусных перевозок.

Объекты общественного питания будут работать с 07:00 до 24:00 часов, с приостановлением деятельности в воскресенье. При этом в ночь с 31 декабря на 1 января им разрешено работать до 04:00, с заполняемостью не более 50% от количества посадочных мест, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек без проведения массовых новогодних коллективных (корпоративных) мероприятий, конкурсов (кроме интерактивных) и танцев (не покидая свой стол). Без ограничений объекты общественного питания могут работать на доставку и вынос.

Продовольственные рынки будут работать в будние дни, а также до 19:00 часов в субботу и праздничные дни, с приостановлением деятельности в воскресенье.

1 и 2 января смогут работать крытые спортивные объекты, ледовые катки крытых сооружений, фитнес-центры, тренажерные залы, СПА-салоны, спортивно-оздоровительные объектам с бассейнами, библиотеки, музеи, бизнес-центры, супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, торговые сети, ТРЦ (с запретом деятельности детских игровых площадок и аттракционов и в ТРЦ разрешается работа объектов общественного питания только на вынос и доставку). В дальнейшем все эти объекты не будут работать в воскресенье (за исключением отделов, реализующих продуктовые товары, аптек и аптечной розничной сети, находящихся в них).

Без ограничений смогут работать ледовые катки, а общественный транспорт будет работать с 06:00 до 23:00.

Сохраняется существующий режим работы для объектов торговли продовольственными товарами (магазины, отделы, минимаркеты, зоомагазины), аптек, медцентров, стоматологий, объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения, религиозных объектов, детских дошкольных организаций, дежурных классов, субъектов предпринимательства с низким уровнем контакта с населением, театров и кинотеатров, бань и саун, салонов красоты, парикмахерских, объектов, оказывающих косметологические услуги, услуги маникюра, педикюра, массажа и татуажа, а в круглосуточном режиме будут работать объекты торговли продовольственными товарами, площадь которых более 2 тыс. кв. м.

Сотрудники старше 65 лет переводятся на дистанционный режим работы, а в целом сохраняется дистанционная форма работы для не менее 50% сотрудников организаций (при штатном расписании более 50 сотрудников).

Постановление вступает в силу с 21 декабря.