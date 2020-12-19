22 случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 22 случая коронавирусной пневмонии, 2 случая с летальным исходом, выздоровели 86 человек, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа зарегистрировано 44 360 случаев коронавирусной пневмонии, из них 470 случаев с летальным исходом, выздоровели 32 122 человека.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 7 человек, а всего за время пандемии 2 180.

На 19 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 568 человек (13 800 КВИ+ и 11 768 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 397 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 171 пациент. Из общего числа заболевших коронавирусом и коронавирусной пневмонией в тяжелом состоянии находятся 259 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести 38 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 39.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 190 292.