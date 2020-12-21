​За 11 месяцев 2020 года активы ЕНПФ увеличились на 1,4 трлн тенге

За 11 месяцев активы Единого накопительного пенсионного фонда выросли на 18% до 12,7 трлн тенге. Инвестиционный доход за этот период составил 1,13 трлн тенге против 531 млрд за этот же период прошлого года, сообщает пресс-служба фонда.

Основная часть активов – 12,4 трлн тенге – сформирована за счет обязательных пенсионных взносов. Сумма накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам составила 309,6 млрд тенге (рост составил 26%), а добровольные пенсионные взносы − 2,2 млрд тенге (рост 11%).

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 декабря 2020 года составило 11,6 млн. (10% рост с начала года). Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам – почти 11 млн. (рост 11%). Следом идут счета обязательных профессиональных пенсионных взносов 526 тыс. (рост 3%), количество добровольных пенсионных взносов составило 57 211.

Пенсионные выплаты с начала года составили 172,1 млрд тенге. Большая часть из них − 34% − приходилась на выплаты по возрасту − 57,7 млрд тенге, переводы в страховые организации − 42,9 млрд тенге, по выезду на ПМЖ за пределы Казахстана − 34,1 млрд тенге, наследникам − 32,01 млрд тенге, на погребение − 3,96 млрд тенге, выплаты по инвалидности − 1,4 млрд тенге.