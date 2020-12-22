Вакцинация стартует 27-29 декабря
  • 191
Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer/BioNTech в странах ЕС
Фото AP

Еврокомиссия дала условное разрешение на использование вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, пишет РБК.

Как сообщила на брифинге глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, специалисты Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA) тщательно изучили препарат и пришли к выводу, что он эффективен и безопасен. Вакцина будет доступной во всех странах ЕС, поставки первых партий препарата начнутся в ближайшие дни, а вакцинация стартует 27-29 декабря, пообещала она.

Фон дер Ляйен также сообщила, что 6 января EMA сделает заявление о препарате от Moderna.

Помимо этих компаний, ЕС также подписал контракты на предзаказ вакцин с AstraZeneca, Sanofi — GSK, Johnson & Johnson и CureVac.

Эффективность препарата от Pfizer и BioNTech оценивается в 95%.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы участники разных движений собираются на площади Республики
Новости
​Cенат вернул в мажилис законопроект, позволяющий казахстанцам забирать деньги из ЕНПФ
Новости
Учащиеся выпускных классов в Казахстане в третьей четверти вернутся в школы
Новости
В Павлодарской области с 16 декабря ослабят карантин
Новости
Ограничительные меры в Восточно-Казахстанской области продлили до 4 января
Новости
10 человек скончались за сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии