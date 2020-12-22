Карагандинский фармкомплекс начнет производство вакцины «Спутник V» только после проверки ее качества

«Мы вчера произвели опытные серии вакцины, сегодня мы их отправляем в Россию на контроль качества. Там в течение одного месяца – это такой продолжительный процесс – в институте Гамалеи будет проведен контроль качества этой вакцины. Вакцину, пока результатов не появится, мы производить не будем. Вакцина состоит из двух компонентов, мы отправили, наработали по три валидационные серии каждого компонента», - цитирует Барона агентство Sputnik Казахстан.

Он уточнил, что сейчас у российских производителей дефицит мощности по производству готовой формы вакцины.

«Производство им позволяет производить достаточное количество субстанции, но (касательно) мощности по производству готовой формы – то есть асептический розлив в ампулы, заморозка и так далее – есть дефицит. То есть мы производим готовую форму из субстанции, произведенной на биотехнологических предприятиях России», - пояснил глава предприятия.

Карагандинское фармпредприятие отправило на проверку качества в Россию 6 тыс. доз вакцины.

Накануне пресс-служба премьер-министра сообщила, что Карагандинский фармацевтический комплекс в рамках договоренностей между президентами Казахстана и России начал производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз.

Казахстан стал проявлять интерес к российской вакцине летом 2020 года, а конкретнее заговорил о начале ее производства в Казахстане в сентябре. На фоне критики препарата «Спутник V» со стороны европейских и американских производителей, часть казахстанских медиков также заявила о том, что сомневается в его эффективности и необходимости закупа. Несмотря на неоднозначные ответы министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя о намерениях страны приобрести российскую вакцину, в конце ноября стало известно, что правительство уже ищет площадку для локализации ее производства.

Запуск массовой добровольной вакцинации казахстанцев планируется с начала 2021 года. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур.