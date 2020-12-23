Парламент принял закон, разрешающий изъятие казахстанцами пенсионных накоплений

В среду в ходе пленарного заседания мажилис согласился с поправками сената, внесенными в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста». Документ разрешает казахстанцам с 1 января 2021 года изъять часть своих пенсионных накоплений.

«Внесенные сенатом поправки носят уточняющий характер и не меняют концепцию содержания законопроекта. Поэтому комитет по экономической реформе и региональному развитию предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом в проект закона», - сказал депутат Сакен Утебаев.

Также документом расширяется круг получателей к государственному образовательному кредиту. Дополнительные квоты будут получать дети из многодетных и малообеспеченных, неполных семей и семьи, в которых воспитываются инвалиды.

Более подробно о нормах нового законопроекта Vласть писала ранее:

Мажилис одобрил в первом чтении законопроект, позволяющий использование гражданами пенсионных накоплений