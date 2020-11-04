Мажилис одобрил в первом чтении законопроект, позволяющий использование гражданами пенсионных накоплений

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста». Документом закрепляется использование казахстанцами части своих пенсионных накоплений, а также ряд льгот для граждан и бизнеса, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Предлагается ряд поправок, направленных на совершенствование денежно-кредитной политики. Для унификации норм законодательства предлагается вместо ставки рефинансирования основным инструментом денежно-кредитной политики сделать базовую ставку», - рассказал Даленов.

По устойчивости финансового рынка разработчики предлагают поправки, направленные на совершенствование механизма предоставления синдицированного займа.

«Это позволит нескольким банкам, международным финансовым организациям предоставлять кредит заемщику в рамках одного договора», - считает министр.

Для филиалов банков – нерезидентов и страховых организаций – нерезидентов предлагается определить требования, аналогичные с финансовыми организациями страны. Таким образом, деятельность микрофинансовых организаций будет приравнена к финансовым организациям.

«Это обеспечит поддержание добросовестной конкуренции и защиту прав потребителей финансовых услуг», - подчеркнул Даленов.

В рамках направления социальной политики предусмотрены поправки для использования гражданами части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление частным финансовым компаниям. Кроме того, будут внесены поправки по государственному образовательному кредиту для расширения доступа к высшему образованию. Вместе с тем для обеспечения поддержки детей из многодетных и малообеспеченных семей, неполных семей и семей, в которых воспитываются инвалиды, предлагается расширить квоты по образовательному гранту.

По привлечению инвестиций Миннацэкономики планирует ввести новый инструмент – соглашение об инвестициях, в рамках которого предусматривается оптимизация процедур и совершенствование механизмов ГЧП.

«Для создания благоприятных условий субъектам бизнеса предлагается закрепить соответствующую функцию по введению веб-портала «Правительство для бизнеса» по принципу «Единого окна», а также введению Реестра бизнес-партнеров. Для новых создаваемых объектов в сферах пищевой и легкой промышленности предлагается снизить порог инвестиций в 2 раза», - отметил Даленов.

На законодательном уровне ведомство также планирует закрепить поправки, создающие условия для формирования национальной платформы искусственного интеллекта и поправки, связанные со сбором, обработкой и защитой персональных данных.

В целом законопроектом вносятся изменения и дополнения в 81 законодательный акт, в том числе 14 кодексов и 67 законов.