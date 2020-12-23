Новый законопроект одобрил мажилис
Казахстан регламентирует готовность и реагирование на радиационные аварии

Тамара Вааль, Vласть

Министерство энергетики Казахстана намерено регламентировать аварийную готовность и реагирование на радиационные аварии при транспортировке ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования атомной энергии», который в среду в ходе пленарного заседания одобрил мажилис.

«Законопроект направлен на внесение изменений и дополнений в законодательные акты в сфере использования атомной энергии для устранения правовых коллизий действующего законодательства, а также приведения определенных норм в соответствие с международными нормами по безопасности МАГАТЭ», - сказал министр энергетики Нурлан Ногаев.

Законопроектом предусматривается уточнение терминологии, разграничение полномочий функций госорганов для реализации политики в сфере радиационной безопасности населения, и также исключить дублирование полномочий. Поправки предоставят право персоналу, занятому на объектах использования атомной энергии, повторно проходить аттестацию по проверке знаний. Кроме того, регламентирована аварийная готовность и реагирование на радиационные аварии при транспортировке ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Документом закрепляется проведение повторной экспертизы ядерной, радиационной, ядерной физической безопасности «только в случае изменений в системах, оборудовании, проектной и эксплуатационной документации ядерной установки».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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