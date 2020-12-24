Социальный кошелек для уязвимых групп населения закрепил парламент

Для социально уязвимых групп населения в Казахстане будет внедрен социальный кошелек, на который гражданам будут скидывать пособия. Соответствующий закон в четверг в ходе пленарного заседания принял в двух чтениях сенат.

Палата приняла закон «О техническом регулировании» и сопутствующий к нему законопроект, по которому и предусматривается введение социального кошелька.

«Основными направлениями законопроекта являются защита экономических интересов страны, казахстанских производителей, путем применения защитных мер для ограничения импорта в целях обеспечения национальной безопасности, стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары путем наделения акиматов функциями контроля за торговыми надбавками на данную продукцию и размерами вознаграждений, внедрение «социального кошелька», что позволит предоставить безусловный доступ к финансовой системе социально-уязвимым группам населения, обеспечение безопасной эксплуатации аттракционов, оборудования для детских игровых площадок, спортивного оборудования, предназначенного для занятий массовым спортом», - перечислил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Основным проектом закона предусматривается внедрение механизма оперативного реагирования при государственном контроле. То есть государство перейдет от контроля субъектов к контролю объектов, или проверять продукцию, а не производителей или продавца. В итоге небезопасная продукция будет немедленно изыматься с рынка.

Ранее министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов сообщал, что с 1 января 2021 года в пилотном режиме в Казахстане запустят электронный социальный кошелек. На первом этапе на него будут скидывать адресную социальную помощь, а затем и другие социальные выплаты. Открывать такой кошелек гражданам государство будет открывать автоматически, а средства на нем не будут подлежать аресту.