Членов избирательных комиссий намерены тестировать на коронавирус

Министерство здравоохранения рассматривает вопрос ПЦР-тестирования членов избирательных комиссий, наблюдателей и доверенных лиц, которые будут работать на выборах в мажилис и маслихаты. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций рассказала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.

«Учитывая, что эпидемиологическая ситуация в стране нестабильная, регионы постоянно перемещаются из «красной» в «желтую» зону, из «желтой» – в «зеленую». Поэтому в целях обеспечения безопасности выборов сейчас рассматривается вопрос об обязательном тестировании той категории лиц, которая постоянно будет находиться на избирательных участках», - сказала Есмагамбетова.

Кроме того, рассматривается вопрос обязательного тестирования членов избирательных комиссий, наблюдателей и доверенных лиц для тех регионов, которые находятся в «красной» и «желтой» зонах.

«Члены избирательной комиссии, наблюдатели и доверенные лица должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста давностью не более пяти дней. Планируется, что тест будут проводить бесплатно. Для того, чтобы его пройти бесплатно, необходимо будет обратиться в управление здравоохранения и зарегистрироваться, то есть предъявить документ или удостоверение, подтверждающее, что данный человек является или доверенным лицом, или наблюдателем, или членом избирательной комиссии», - объяснила председатель комитета.

Вместе с тем будут установлены требования к организации выборов, а для избирателей – обязательный масочный режим и социальная дистанция. По ее информации, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача находится в разработке.Начало формы