Также в стране законодательно закреплен электронный ветеринарный паспорт
Ветеринарным инспекторам в Казахстане разрешили вести фото- и видеосъемку при проверках
ФОТО СВЕТЛАНЫ РОМАШКИНОЙ

Тамара Вааль, Vласть

При проведении ветеринарно-санитарного надзора казахстанским инспекторам в этой сфере разрешили использовать фото- и видеосъемку. Такие нормы заложены в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ветеринарии», который в четверг в двух чтениях принял сенат.

«Законопроектом предлагается автоматизировать процесс предоставления госуслуги по выдаче ветеринарного паспорта, что позволит сократить бумажный документооборот, упростить и ускорить время его получения, а также сэкономить бюджетные средства», - сказал депутат мажилиса, один из разработчиков законопроекта Роман Ким.

Кроме того, для снижения коррупционных рисков и обеспечения контроля и мониторинга работы ветеринарных инспекторов, государственные ветеринарно-санитарные инспекторы наделяются правом осуществления фото- и видеофиксации и использования технических средств при проведении ветеринарно-санитарного контроля и надзора. Это, по мнению разработчиков, позволит оперативно и объективно оценивать ситуацию и качество работы инспекторов, а также обеспечит доказательную базу во время осуществления государственного ветеринарного контроля и надзора.

Наряду с этим вносятся изменения в таможенное законодательство, предусматривающие уточнение порядка взаимодействия таможенных органов и государственных ветеринарно-санитарных инспекторов, а также государственных инспекторов по карантину растений на таможенной границе Евразийского экономического союза.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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