С нового года в Казахстане заработает социальный кошелек

Для социально уязвимых групп населения будет внедрен социальный кошелек, на который гражданам будут скидывать пособия. Акиматы наделяются функциями контроля за торговыми надбавками и размерами вознаграждений, в целях обеспечения национальной безопасности, стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары» и внедряется механизм оперативного реагирования при государственном контроле. То есть государство перейдет от контроля субъектов к контролю объектов, или проверять продукцию, а не производителей или продавца. В итоге небезопасная продукция будет немедленно изыматься с рынка. Также документы направлены на «обеспечение безопасной эксплуатации аттракционов, оборудования для детских игровых площадок, спортивного оборудования, предназначенного для занятий массовым спортом».

Ранее министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов сообщал, что с 1 января 2021 года в пилотном режиме в Казахстане запустят электронный социальный кошелек. На первом этапе на него будут скидывать адресную социальную помощь, а затем и другие социальные выплаты. Открывать такой кошелек гражданам государство будет открывать автоматически, а средства на нем не будут подлежать аресту.