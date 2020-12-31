795 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

Лидирует по приросту столица – здесь выявлено 120 новых случаев. На втором месте Атырауская область – 116 новых случаев заражения. В Алматы – 87 случаев, в Павлодарской области – 72, в Северо-Казахстанской области – 59, в Костанайской области – 58, в Акмолинской области – 55, в Алматинской области – 51, в Восточно-Казахстанской области – 46, в Карагандинской области – 39, в Западно-Казахстанской области – 30, в Жамбылской области – 15, в Мангистауской области – 19, в Актюбинской области – 9, в Кызылординской области – 8, в Туркестанской области – 6, в Шымкенте – 5.

Всего в стране подтверждено ПЦР-тестами 154 720 случаев заражения КВИ. Выздоровели за все время 141 731 человек.