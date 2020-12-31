Китай одобрил вакцину Sinopharm от коронавируса

Она показала 80%-ную эффективность
Власти Китая одобрили использование вакцины от коронавируса от госкомпании Sinopharm, сообщает CNN.
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