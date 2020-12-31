Она показала 80%-ную эффективность
  • 235
Китай одобрил вакцину Sinopharm от коронавируса
Фото Reuters

Власти Китая одобрили использование вакцины от коронавируса от госкомпании Sinopharm, сообщает CNN.

Накануне компания заявила, что в ходе третьей фазы испытаний вакцина показала 80%-ную эффективность.

Ранее Sinopharm заявляла, что в 2021 году планирует произвести до 1 млрд. доз вакцины от коронавируса.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Шымкенте уничтожают мозаику, на которой написано «Берегите памятники культуры»
Новости
В Казахстане законодательно закрепили дистанционное обучение
Новости
Казахстан готов покупать вакцину Pfizer, но не может раскрывать детали соглашения
Новости
Сразу три региона вошли в «красную» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
Погода в Казахстане в январе: существенно похолодает во второй половине месяца
Новости
40-градусные морозы ожидаются на севере и востоке Казахстан