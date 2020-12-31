Китай одобрил вакцину Sinopharm от коронавируса

Власти Китая одобрили использование вакцины от коронавируса от госкомпании Sinopharm, сообщает CNN .

Накануне компания заявила, что в ходе третьей фазы испытаний вакцина показала 80%-ную эффективность.

Ранее Sinopharm заявляла, что в 2021 году планирует произвести до 1 млрд. доз вакцины от коронавируса.