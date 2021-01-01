753 новых случая коронавируса выявили в Казахстане

Лидирует по приросту Алматы – здесь выявлено 110 новых случаев заражения. Это второй раз за декабрь, когда в городе подтверждено тестами более сотни случаев за сутки.

В Атырауской и Павлодарской областях зарегистрировано по 94 случая, в столице – 75, в Костанайской области – 58, в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях – по 57 случаев, в Алматинской области – 51, в Карагандинской области – 42, в Восточно-Казахстанской области – 41, в Западно-Казахстанской области – 29, в Жамбылской области – 12, в Мангистауской области – 9, в Туркестанской области – 8, в Кызылординской области – 6, в Шымкенте и Актюбинской области – по 5.

Всего в стране подтверждено ПЦР-тестами 155 473 случая заражения КВИ. Выздоровели за все время 142 475 человек.