Это позволит ООН закупать ее для бедных стран
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ВОЗ одобрила использование вакцины Pfizer от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения разрешила применение вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Препарат соответствует необходимым критериям безопасности и эффективности, сообщила ВОЗ накануне.

ВОЗ выдаёт экстренное разрешение препаратам, необходимым для борьбы с эпидемиями, результаты испытаний которых пока недоступны. Это позволит ООН начать закупку вакцины для бедных стран.

Вакцина Pfizer и BioNTech - первая, получившая такое разрешение от ВОЗ. Ее уже применяют в США, Великобритании и странах Евросоюза. Минздрав Казахстана заявил, что также ведет переговоры с компаниями о закупке вакцины, детали этих переговоров неизвестны.

В мире зарегистрировано более 84 млн. случаев коронавируса, скончались от его последствие более 1,8 млн. человек, выздоровели 59,6 млн.

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