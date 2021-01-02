ВОЗ одобрила использование вакцины Pfizer от коронавируса

ВОЗ выдаёт экстренное разрешение препаратам, необходимым для борьбы с эпидемиями, результаты испытаний которых пока недоступны. Это позволит ООН начать закупку вакцины для бедных стран.

Вакцина Pfizer и BioNTech - первая, получившая такое разрешение от ВОЗ. Ее уже применяют в США, Великобритании и странах Евросоюза. Минздрав Казахстана заявил, что также ведет переговоры с компаниями о закупке вакцины, детали этих переговоров неизвестны.

В мире зарегистрировано более 84 млн. случаев коронавируса, скончались от его последствие более 1,8 млн. человек, выздоровели 59,6 млн.