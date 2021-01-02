ВОЗ одобрила использование вакцины Pfizer от коронавируса

Это позволит ООН закупать ее для бедных стран
Всемирная организация здравоохранения разрешила применение вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Препарат соответствует необходимым критериям безопасности и эффективности, сообщила ВОЗ накануне.
Еще по теме:
- Казахстан готов покупать вакцину Pfizer, но не может раскрывать детали соглашения
- Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer/BioNTech в странах ЕС
- Карагандинский фармацевтический комплекс начал производство российской вакцины «Спутник V»
- Финальные результаты испытаний вакцины AstraZeneca показали ее эффективность почти 70,5%
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые