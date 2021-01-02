Ожидается, что снять средства можно будет уже в середине января
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Токаев подписал поправки, дающие казахстанцам право изымать часть пенсионных накоплений
Фото с сайта bisnews.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал закон, который дает казахстанцам право изымать часть пенсионных накоплений.

На минувшей неделе правительство заявило, что казахстанцы, вероятнее всего, смогут начать процедуру изъятия части средств в середине января. Граждане смогут направить средства на улучшение жилищных условий, лечение, либо передать их в управление частным компаниям из Единого накопительного пенсионного фонда.

При этом определены пороги достаточности средств – все накопленные деньги снять будет нельзя.

Для граждан, достигших 30 лет, порог достаточности будет составлять 2,5 млн тенге, 40 лет – 3,4 млн тенге, 50 лет – 4,5 млн тенге.

Уполномоченным оператором по использованию пенсионных накоплений выступит «Отбасы банк». В ближайшее время он обещает запустить онлайн-сервис, через который граждане будут подавать соответствующие заявки. При этом погасить действующую ипотеку или взять новую, воспользовавшись своими пенсионными накполениями, можно будет в любом банке.

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