Токаев подписал поправки, дающие казахстанцам право изымать часть пенсионных накоплений

На минувшей неделе правительство заявило, что казахстанцы, вероятнее всего, смогут начать процедуру изъятия части средств в середине января. Граждане смогут направить средства на улучшение жилищных условий, лечение, либо передать их в управление частным компаниям из Единого накопительного пенсионного фонда.

При этом определены пороги достаточности средств – все накопленные деньги снять будет нельзя.

Для граждан, достигших 30 лет, порог достаточности будет составлять 2,5 млн тенге, 40 лет – 3,4 млн тенге, 50 лет – 4,5 млн тенге.

Уполномоченным оператором по использованию пенсионных накоплений выступит «Отбасы банк». В ближайшее время он обещает запустить онлайн-сервис, через который граждане будут подавать соответствующие заявки. При этом погасить действующую ипотеку или взять новую, воспользовавшись своими пенсионными накполениями, можно будет в любом банке.