​398 международных наблюдателей будут следить за ходом выборов в мажилис и маслихаты Казахстана

Центральная избирательная комиссия завершила аккредитацию наблюдателей международных организаций и иностранных государств. За выборами в мажилис и маслихаты, которые состоятся в стране 10 января, будут наблюдать 398 человек, сообщил во время заседания глава ЦИК Берик Имашев.

«В соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций завершилась в 18:00 часов по местному времени за пять дней до дня голосования. Таким образом, по итогам аккредитации наблюдателей иностранных государств и международных организаций всего на очередные выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов Республики Казахстан аккредитовано 398 наблюдателя», - пояснил Имашев.

В частности, 322 наблюдателя аккредитованы от 10 международных организаций, среди которых 48 – от Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 179 – от Исполнительного комитета СНГ, 4 – от Организации исламского сотрудничества, 42 – от бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, 9 – от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, 15 – от Шанхайской организации сотрудничества, по семь – от совета сотрудничества тюркоязычных государств и парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности, 9 – от Ассамблеи тюркоязычных стран и 2 – от представительства ЕС в Казахстане. Кроме того, 76 наблюдателей приедут из 31 иностранного государства.