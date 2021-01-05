Учить казахский язык призвал казахстанцев Токаев

Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев, которые еще не знают государственного языка, учить его. Он обратился к гражданам в своей статье «Независимость дороже всего», опубликованной в газете «Егемен Қазақстан» .

«Один из главных символов страны – государственный язык. То, что государственным языком Казахстана является казахский, четко прописано в Конституции. В период независимости мы создали все условия для развития родного языка. За этот период увеличилось количество школ, образовательных учреждений и детских садов с казахским языком обучения. Сегодня доля казахов и других этнических групп, владеющих государственным языком, значительно увеличилась. Сформированы все правовые подходы и гарантии, чтобы казахский язык стал, по сути, объединяющим фактором для всего нашего народа. Проблема в намерении. Правильность намерения зависит как от тех, кто хочет выучить казахский язык, так и от государства, которое поможет достичь этой цели», - пишет Токаев.

«Знание государственного языка – долг каждого гражданина Казахстана», отмечает президент, поэтому он призвал казахстанцев, которые еще не овладели казахским языком, учить его. Он считает, что «лучше поздно, чем никогда».

Вместе с тем президент поручил переводить на казахский язык, издавать и распространять лучшие произведения пользующихся спросом зарубежных писателей для детей, так как «детская литература играет важную роль в овладении языком».

Токаев при этом подчеркивает, что «широкое использование нашего родного языка не означает, что есть ограничения на другие языки, особенно на русский».