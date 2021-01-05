Политические реформы в Казахстане – это не вопрос одного года, заявил Токаев

Политические реформы в Казахстане – это не вопрос дня или года. Это будет происходить постепенно и осторожно, заявил Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независимость дороже всего», опубликованной в газете «Егемен Қазақстан» .

«Политическая реформа – это не вопрос дня или года. Мы должны делать это осторожно и постепенно, не расшатывая основ страны и не подрывая ее процветание и единство. Однако с реформой откладывать не стоит. Власть должна чувствовать ответственность перед людьми», - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что изначально будут проводиться выборы акимов сел, что позволит систему местного самоуправления с самого нижнего уровня.

«Этот шаг необходим для того, чтобы население и местные власти вместе работали над решением насущных проблем. Затем выбираем акимов районов. Если новая система окажется эффективной, мы выберем акимов на более высоком уровне», - отметил Токаев.

Президент подчеркивает, что «в процессе политической модернизации нельзя торопиться и ввергать государственную систему в кризис».

«Из текущей ситуации в некоторых странах мы видим, что значит изменить все сразу. Прежде всего, в нашей стране должен быть правопорядок, основанный на полном уважении прав человека. Ясно, что анархия и безнравственность к добру не ведут», - заявил он.

Глава государства добавил, что политическая система Казахстана развивается в соответствии с современными требованиями, а выборы депутатов мажилиса в этом году – «важный шаг на пути к созданию многопартийного парламента».

«У нас есть партии с разными политическими взглядами. Их позиции могут быть консервативными, либеральными, националистическими, социалистическими и другими. Это естественный процесс. Политический плюрализм позволяет государству развиваться и укрепляться эволюционным путем. Хотя политические силы настолько разнообразны, все они имеют общую ценность», - уверен Токаев.

«В последнее время растет желание казахстанцев принимать активное участие в жизни страны, участвовать в процессе принятия решений. Моя концепция «слышащего государства» и Национальный совет общественного доверия – прямой ответ на это требование. Мы продолжим традицию казахстанского народа вместе решать проблему консультативным путем», - пообещал также президент, отметив, что «эти инициативы станут основой для развития гражданского общества».