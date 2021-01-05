Инфляция в Казахстане за 2020 год составила 7,5%. За год (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) цены на продовольственные товары увеличились на 11,3%, непродовольственные товары – на 5,5%, платные услуги – на 4,2%, указывается на сайте бюро национальной статистики.

За прошедший год повысились цены на сахар-песок на 33,9%,масло подсолнечное – на 33,7%,крупы – на 28,7%, яйца – на 20%, картофель – на 16,8%, муку – на 16,3%, овощи свежие, баранину – по 15,4%, фрукты свежие – на 14,9%, макаронные изделия – на 14,7%, масло сливочное – на 13,6%,конину – на 11,9%, сыр сычужный – на 11,4%, чай – на 11,2%, рыбу мороженую – на 10,1%, говядину – на 10%, молоко– на 9,7%, свинину – на 8%, хлеб – на 5,9%. Табачные изделия подорожали на 14,9%, минеральная и питьевая вода – на 10,4%, алкогольные напитки – на 7,8%. Снижение цен зафиксировано на окорочка куриные на 5,7%, пшено – на 2,6%, рис – на 1,7%.

Ювелирные изделия из золота подорожали на 13%,моющие и чистящие средства – на 10,2%, лекарства – на 9,9%, товары личного пользования – на 9,4%,бытовые приборы – на 8%,автомобили – на 7,3%, ноутбуки – на 6,7%, мебель и предметы домашнего обихода – на 6,6%,посуда – на 6,1%, одежда и обувь – на 4,8%, уголь – на 3,5%, бензин – на 2,5%, а дизельное топливо подешевело на 6,6%.

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств увеличился по 10%, услуги кинотеатров – на 8,1%, парикмахерских и салонов красоты – на 7,2%,общественного питания – на 6,9%,здравоохранения – 6,3%,посещение бани – на 5,7%, ритуальные услуги – на 5,6%. Проезд на такси подорожал на 6,8%,проезд железнодорожным транспортом – на 4,2%, а воздушным – подешевел на 6,2%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на вывоз мусора повысились на 20,5%, электроэнергию – на 6,5%, холодную воду – на 1%, горячую воду – на 0,7%, на отопление центральное снизились на 2%, канализацию – на 1,4%.

За месяц (ноябрь 2020 года - декабрь 2020 года) инфляция составила 0,9%, продовольственные товары подорожали на 1,5%, непродовольственные - на 0,5%, а платные услуги - на 0,4%.